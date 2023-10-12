عاجل.. آرسنال الإنجليزي يحذر لاعبيه بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي آرسنال الإنجليزي تحذيرًا للاعبيه من التعبير عن آرائهم حول القضية الفلسطينية، وذلك بعد أن أعلن اللاعب المصري محمد النني دعمه لفلسطين.

آرسنال يحذر لاعبيه بسب موقف النني

وقالت صحيفة "تيليجراف" البريطانية إن أرسنال حذر لاعبيه من أن أي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع يمكن أن تسبب الانزعاج أو الغضب بين قاعدة جماهيرهم العالمية.

وأضافت الصحيفة أن النادي لم يأمر أي لاعب بحذف رسائله أو استبدال صوره الرمزية، لكنه أبلغ اللاعبين أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى رد فعل عنيف من مشجعي الفريق الذين ينتمون إلى مختلف الأطياف السياسية.

وكان النني قد أعلن دعمه لفلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث وضع صورة المسجد الأقصى وعلم فلسطين في صورة البروفايل الخاصة به.