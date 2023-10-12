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أحمد جودة - القاهرة - 8 مباريات قويه في افتتاح دوري الممتازب لمجموعة القاهرة والقناة
تقام اليوم الخميس في الرابعة عصرا 10مباريات بمجموعتي القاهرة والقناة في افتتاح دوري القسم الثاني ب.
المجموعة الثالثة
1- الشمس مع العبور
على ستاد الشمس يواجه فريق الشمس بقيادة طه شحاته فريق العبور بقيادة عطية السيد.
2- المريخ مع النصر
على ملعب نادي المريخ يلتقي فريق المريخ البورسعيدي بقيادة محمد ياسين مع فريق النصر بقيادة أشرف توفيق.
3- منتخب السويس مع المستقبل سبورت
على ملعب نادي السويس يلعب فريق منتخب السويس بقيادة سعد فاروق مع فريق المستقبل سبورت بقيادة محمد حسن.
4-مركز شباب العريش مع جنوب سيناء
على ملعب شباب العريش يحل فريق جنوب سيناء بقيادة محمد قاعود ضيفًا على فريق شباب العريش بقيادة عبد الله رستم.
-- وحصل فريق نجمه سيناء على راحة هذا الاسبوع.
المجموعة الرابعة
1- اتحاد الشرطة مع تيم إف سي
يستضيف ستاد كلية الشرطة لقاء صعب بين فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد جمال مع فريق تيم إف سي.
2 ايسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلية
على ملعب نادي ايسترن كومباني يخوض فريق ايسترن كومباني بقيادة خالد اينو لقاء صعب مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة
ياسر الكناني.
3- بور فؤاد مع بورتو السويس
على ملعب نادي بور فؤاد يلعب فريق بور فؤاد بقيادة احمد العجوز مع فريق بورتو السويس بقيادة عصام عبده.
4- الإنتاج الحربي مع مصر للتأمين
على ستاد السلام يواجه فريق الانتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده فريق مصر للتامين بقيادة حسن رياض.
-- ويحصل فريق الو ايجيبت على راحة هذا الاسبوع