أحمد جودة - القاهرة - تعرف على قائمة جنوب سيناء لمواجهة العريش بالقسم الثاني

أعلن باسم الفاو المدير الفني لنادى جنوب سيناء، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة نظيرة العريش في المباراة التى تقام اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس في الثالثة عصرا في الجولة الاولى ضمن منافسات دورى القسم الثاني.



وشهدت القائمة جنوب سيناء كلا من:

حراسة المرمى: نادر عاطف، حسام عياد

الدفاع: أحمد ابراهيم، محمد بشر، عبد الرحمن اكس، ماجد محمد، أحمد جيلبرتو، محسن الحجف، خالد العسكري.

الوسط: صلاح حسن، سمير فوزى، محمد عصام، يوسف سلام، عبد الرحمن مانو، محمد عبد الرحيم، مارو، مانا.

الهجوم: محمد أيمن، محمود علاء، فرغلي بالو.



وجدير بالذكر أن نادى جنوب سيناء نجح في تحقيق الصعود لأول مره في تاريخيه إلى دورى القسم الثانى.