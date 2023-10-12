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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي الدحيل القطري، إقالة الأرجنتيني هيرنان كريسبو بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

إقالة الأرجنتيني كريسبو من تدريب الدحيل القطري



ويستعد الدحيل القطري، لملاقاة نظيره النصر، الـ24 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب الأول بارك لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا، وقبل اللقاء الآسيوي يلاقي الدحيل الغرافة في الـ14 ضمن مباريات كأس أوريدو القطري لحساب الجولة الثالثة.



ويحتل الدحيل المركز الرابع في ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن السد المتصدر صاحب 13 نقطة.



وكان إدارة الدحيل قد تعاقدت مع كريسبو في أبريل 2022، ووقاد الفريق القطري خلال 48 مواجهة استطاع الانتصار 34 والخسارة في 8 بينما تعادل 6 مباريات، وخلال الموسم الجاري، درب 7 مباريات فاز 3 وتعادل 2 وخسر مثلها.