نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين حكما لمباراة المنتخب الإماراتي والكويتي وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسندت قيادة المباراة التي ستجمع بين المنتخب الإماراتي أمام نظيره الكويتي للحكم المصري إبراهيم نور الدين.

ويعاون نور الدين سمير جمال مساعد أول، وسامي محمد " هلهل" مساعد ثان، بينما يتواجد إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

إبراهيم نور الدين يحكم للمنتخب الإماراتي للمرة الثانية

وسبق لإبراهيم نور الدين قيادة مباراة ودية للمنتخب الإماراتي والتي جمعته بالمنتخب الأرجنتيني قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

وانتهت المباراة انذاك وسط تفوق ارجنتيني وقيادة ممتازة للحكم.

ويعيش متابعين كرة القدم فترة التوقف التوقف الدولي حسب ما قررت الفيفا والتي يستعد فيها أغلب المنتخبات للبطولات المختلفة.