نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كولومبيا ضد أوروجواي في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة كولومبيا وأوروجواي وذلك ضمن تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

موقف كولومبيا وأوروجواي في تصفيات مونديال 2026

تسعى كولومبيا صاحبة الأرض اتحقيق الفوز والوصول إلى 7 نقاط لمواصلة البداية الجيدة لها في التصفيات بينما يطمح أوروجواي في الفوز أيضا وخطف نقاط المباراة ورفع رصيدها إلى 6 نقاط.

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في تصفيات مونديال 2026

من المقرر أن تقام مباراة كولومبيا وأوروجواي يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

وستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.