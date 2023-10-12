نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة في خط الوسط.. شوبير يعلن تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره زامبيا، في المباراة الودية المقرر لها اليوم الخميس بالإمارات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زامبيا

وتحدث شوبير عن التشكيل المتوقع خلال برنامجه التليفزيوني المذاع عبر قناة "أون تايم سبورت"، وجاء معلنًا عن التشكيل كالتالي:-



حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: عمر كمال- على جبر -محمد عبدالمنعم- محمد حمدي.

خط الوسط: النني - مروان عطية – زيزو أو محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه.

حكم مباراة مصر وزامبيا الودية



وتم إسناد قيادة المباراة للحكم الإماراتي أحمد عيسي درويش حكم ساحة، وسبت عبيد، حكم مساعد أول، سعيد المرزوقي، حكم مساعد تاني، يحيى الملا، حكم رابع، ومحمد عبيد وأحمد الراشدي، حكم فيديو.

موعد الودية الثانية لمنتخب مصر

يخوض منتخب الفراعنة يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر، مباراة ودية ثانية في معسكر أبو ظبي بالإمارات، أمام الجزائر.