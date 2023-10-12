نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات الناقلة لمباراة كولومبيا ضد أوروجواي اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الكرة العالمية عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة كولومبيا وأوروجواي وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة كولومبيا وأوروجواي في تصفيات مونديال 2026

من المقرر أن تقام مباراة كولومبيا وأوروجواي يوم الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات مونديال ٢٠٢٦.

وستقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف كولومبيا وأوروجواي في تصفيات مونديال ٢٠٢٦

تسعى كولومبيا صاحبة الأرض اتحقيق الفوز والوصول إلى 7 نقاط لمواصلة البداية الجيدة لها في التصفيات بينما يطمح أوروجواي في الفوز أيضا وخطف نقاط المباراة ورفع رصيدها إلى 6 نقاط.

ويمكن مشاهدة أحداث اللقاء بشكل مباشر وحصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وأيضًا تذاع أحداث المباراة عبر مجموعة القنوات المفتوحة الناقلة الآتية:

قناة Varzish Sport HD (tjk)

التردد: 11785 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

قناة 1TV Afghanistan

التردد: 12015 H علي القمر الصناعي Al Yah 52.5°E، ومعدل الترميز 27500

قناة TRT 1 Turkey HD

التردد: 11096 H علي القمر الصناعي Türksat 42.0°E، ومعدل الترميز 30000

قناة Idman TV Azerbaijan

التردد: 11175 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 27500

قناة 1TV Georgia HD

التردد: 11095 H علي القمر الصناعي AzerSpace 46.0°E، ومعدل الترميز 30000.

قناة Sky Sport 1 Deutschland.

• القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

• التردد: 12031.

• الأستقطاب: أفقي.

• معدل الترميز: 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة BT Sport 2 HD

• القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

• التردد: 12515.

• الأستقطاب: أفقي.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

• معدل الترميز: 22000.

قناة TVP Sport HD

• القمر الصناعي: Hot Bird.

• التردد: 10834.

• الأستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز، 27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 3/4