نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل مباريات الجولة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مباريات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 اليوم الخميس والموافق 12 من شهر أكتوبر الجاري.
ويفتتح منتخب كولومبيا هذه الجولة عندما يواجه نظيره منتخب أوروجواي اليوم الخميس على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز.
ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
ويستعرض لكم الفجر الرياضي ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الثالثة اليوم الخميس:-
البرازيل 6 نقاط
الأرجنتين 6 نقاط
كولومبيا 4 نقاط
أوروجواي 3 نقاط
فنزويلا 3 نقاط
بارجواي نقطة
بيرو نقطة
تشيلي نقطة
الاكوادور دون نقاط
بوليفيا دون نقاط