ترتيب مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 قبل مباريات الجولة القادمة

ويفتتح منتخب كولومبيا هذه الجولة عندما يواجه نظيره منتخب أوروجواي اليوم الخميس على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012