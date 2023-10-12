نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة مصر وزامبيا الودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت اللجنة المنظمة لمعسكر منتخب مصر في الإمارات، بالإعلان عن حكم اللقاء الودي للفراعنة ضد زامبيا، التي تقام مساء اليوم الخميس.

وتقام المباراة الودية اليوم، ضمن المعسكر الإعدادي لمنتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم وبطولة كأس أمم إفريقيا القادمة.

حكم مباراة مصر وزامبيا الودية



وتم مساندة المباراة للحكم الإماراتي أحمد عيسي درويش حكم ساحة، وسبت عبيد، حكم مساعد أول، سعيد المرزوقي، حكم مساعد تاني، يحيى الملا، حكم رابع، ومحمد عبيد وأحمد الراشدي، حكم فيديو.

موعد الودية الثانية لمنتخب مصر

وجدير بالذكر يخوض منتخب الفراعنة يوم الاثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر، مباراة ودية ثانية في معسكر أبو ظبي بالإمارات، أمام الجزائر.

