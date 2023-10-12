نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الأرجنتين ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مع نظيره منتخب باراجواي غدا الجمعة وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة الأرجنتين ضد باراجواي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة صباح غدا الجمعة في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وعند تمام الساعة الثالثة بتوقيت الإمارات.

وتولى المعلق فارس عوض مهمة التعليق على مباراة الأرجنتين ضد نظيره منتخب باراجواي غدا الجمعة وذلك عبر قناة SSC السعودية.

وإليكم القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد باراجواي:-

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

جودة العرض: HD.