نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، جدول ترتيب مجموعات تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.
ترتيب مجموعات تصفيات يورو 2024
مجموعة الأولى
1- اسكتلندا، 15 نقطة
2- إسبانيا، 9 نقاط
3- النرويج، 7 نقاط
4- جورجيا، 4 نقاط
5- قبرص، دون نقاط
المجموعة الثانية
1- فرنسا، 15 نقطة
2- هولندا، 9 نقاط
3- اليونان، 9 نقاط
4- ايرلندا، 3 نقاط
5- جبل طارق، دون نقاط
المجموعة الثالثة
1- إنجلترا، 13 نقطة
2- إيطاليا، 7 نقاط
3- أوكرانيا، 7 نقاط
4- شمال مقدونيا، 7 نقاط
5- مالطه، دون نقاط
المجموعة الرابعة
1- كرواتيا، 10 نقاط
2- تركيا، 10 نقاط
3- أرمينيا، 7 نقاط
4- ويلز، 7 نقاط
5- لاتفيا، دون نقاط
المجموعة الخامسة
1- ألبانيا، 10 نقاط
2- التشيك، 8 نقاط
3- مولدوفا، 8 نقاط
4- بولندا، 6 نقاط
5- جزر فارو، نقطة
المجموعة السادسة
1- بلجيكا، 13 نقطة
2- النمسا، 13 نقطة
3- السويد، 6 نقاط
4- أذربيجان، نقطة واحدة
5- استونيا، نقطة واحدة
المجموعة السابعة
1- هنغاريا، 10 نقاط
2- صربيا، 10 نقاط
3- الجبل الأسود، 8 نقاط
4- بلغاريا، نقطتين
5- ليتوانيا، نقطتين
المجموعة الثامنة
1- سلوفينيا، 13 نقطة
2- الدنمارك، 13 نقطة
3- فنلندا، 12 نقطة
4- كازاخستان، 12 نقطة
5- ايرلندا الشمالية، 3 نقاط
6- سان مارينو، دون نقاط
المجموعة التاسعة
1- سويسرا، 14 نقطة
2- رومانيا، 12 نقطة
3- الكيان الصهيوني 11 نقطة
4- بيلاروسيا 4 نقاط
5- كوسوفو 4 نقاط
6- أندورا نقطتين
المجموعة العاشرة
1- البرتغال 18 نقطة
2- سلوفاكيا 13 نقطة
3- لوكسمبورغ 10 نقاط
4- البوسنة والهرسك 6 نقاط
5- ايسلندا 6 نقاط
6- ليختنشتاين دون نقاط
القنوات الناقلة لتصفيات يورو 2024
تنقل جميع المباريات عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة تصفيات يورو 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.