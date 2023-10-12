نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر ضد زامبيا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب مصر الأول، نظيره زامبيا وديا اليوم، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمواجهتي جيبوتي وسيراليون الشهر المقبل، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستعرض "الفجر الرياضي" خلال السطور التالية، موعد مباراة منتخب مصر ضد زامبيا والقنوات الناقلة لها

- موعد مباراة مصر ضد زامبيا

تنطلق مباراة مصر ضد زامبيا، في السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد زامبيا

تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية، مباراة منتخب مصر ضد زامبيا، كما تنقلها قناة أون تايم سبورتس 1 ويسبقها ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الرياضة.

يدير المباراة الحكم الإماراتي أحمد عيسي درويش حكم ساحة، وسبت عبيد، حكم مساعد أول، وسعيد المرزوقي، حكم مساعد تاني، ويحيى الملا، حكم رابع، ومحمد عبيد وأحمد الراشدي، حكما فيديو.