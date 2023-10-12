نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة الموت.. كل ما تريد معرفته عن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق في العاشرة من مساء الليلة مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وذلك لتقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة إلى مجموعات.

المنتخبات المتأهلة وتصنيفها

التصنيف الأول:

مصر - الجزائر - تونس - المغرب - كوت ديفوار - السنغال.

التصنيف الثاني:

غانا - مالي - نيجيريا - بوركينا فاسو - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثالث:

موريتانيا - الرأس الأخضر - جنوب إفريقيا - غينيا الاستوائيه - زامبيا - غينيا.

التصنيف الرابع والأخير:

أنجولا - جامبيا - تنزانيا - موزمبيق - نامبيا - غينيا بيساو.

مجموعة الموت وترقب الجماهير

وتخشى جماهير المنتخب الوطني

وقوع الفراعنة في مجموعة صعبة مع فرق التصنيف الثاني والثالث والرابع، حيث هناك بعض المنتخبات يخشى الجميع الصدام معها في بداية المشوار (مرحلة المجموعات).

مثل:

نيجيريا والكاميرون من التصنيف الثاني، وكذلك المنتخب الجنوب أفريقي في التصنيف الثالث.

البطل لا يخشى أحد

ويسعى المنتخب الوطني في العودة مرة أخرى للمنصات التتويج بعد 14 من الغياب، منذ التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2010.

ووصل المنتخب المصري لنهائي البطولة في نسختها الماضية، ولكن حصد الميدالية الفضية بعد الهزيمة أمام المنتخب السنغالي بركلات الترجيح.

موعد ومكان البطولة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 11 يناير 2024 وحتى 11 فبراير 2024، وذلك في دولة كوت ديفوار.

وتنقل مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وكذلك قناة بي أن سبورتس الإخبارية.