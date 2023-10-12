نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا - بيراميدز يعلن تدعيم فريق الكرة النسائية بـ 10 صفقات دفعة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسئولو بيراميدز لكرة القدم النسائية في إبرام التعاقد مع 10 لاعبات جدد دفعة، إستعدادًا لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية موسم 2023-2024.

بيراميدز يدعم صفوفه بـ 10 صفقات قوية

وأعلنت الصفحة الرسمية لفريق كرة القدم النسائية لـ بيراميدز عن أسماء اللاعبات الجدد المنضمة حديثًا لصفوف الفريق وهم كلًا من: فرح المهدي وهنا فهمي وكاميليا شحاتة وفرحة محمود وكنزي مجدي، وتانيا سويلم وحبيبة بكتاش وحبيبة عماد وسمر زكي وندى عماد.

ويأتي هذا التدعيم في إطار نية مسئولو بيراميدز على المنافسة بقوة على البطولات في كرة القدم النسائية في الموسم الجديد.

ويحل بيراميدز ضيفًا ثقيلًا على دلفي السكندري في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية

والمقرر انطلاق مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية يوم 20 أكتوبر الجاري.