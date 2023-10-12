نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرسنال قريب من الحصول على خدمات موهبة بروسيا دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وسائل إعلام إنجليزية، عن قيام أرسنال بالتفاوض مع بروسيا دورتموند، من أجل الحصول على خدمات اللاعب «جيمي بيون جيتس»، الشاب البالغ من العمر 19 عام.

وحسب صحيفة «ديلي ميل»، فإن أرسنال يعمل على التعاقد مع الجناح في يناير القادم، بهدف مشاركة اللاعب مع الفريق الأول.

جاء هذا الإهتمام بعد تعرض «ساكا، مارتنلي» لإصابات في بداية الموسم، ليكون هناك إحتياطي بنفس الكفائة لتعويض أي إصابة محتملة، خاصة أن الموسم مازال طويل وينتظر الفريق اللندني الكثير من المباريات في مختلف المسابقات.

وقد تحدثت وسائل الإعلام أيضًا عن وجود إهتمام من تشيلسي باللاعب، لكن إلى الأن يبقي أرسنال الأقرب للحصول على خدمات اللاعب جيمي.

وقد نجح فريق أرسنال من تصدر «الدوري الإنجليزي»، بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتي في الجولة الثامنة بهدف مقابل لا شئ، بالتساوي مع توتنهام في النقاط.