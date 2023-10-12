نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوسوريو يستقر على صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن مصير صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لا سيما بعد إيقاف القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، الصفقات المحتملة لدعم صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل 2024.

وتنقعد الجمعية العمومية بنادي الزمالك يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، خلفًا لمجلس مرتضى منصور السابق.

ويسعى عدد من رموز نادي الزمالك ومسؤوليه السابقين لحل أزمة مستحقات سبورتينج لشبونة تمهيدًا لرفع الحجز على قيد صفقات الفريق الأبيض.

ويخطط مسؤولو الأبيض للتعاقد مع عدد من الصفقات المميزة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجاري.

صفقات الزمالك المحتملة خلال الميركاتو الشتوي 2024

ويدرس الزمالك التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر الحالي لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى زميله ناصر ماهر الذي كان قريبا من الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

وعلم موقع "الفجر الرياضي" أن هناك عدد من الأسماء المميزة المرشحة لنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل من بينهم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري.

ودخل مابولولو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري دائرة اهتمامات الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل بالإضافة إلى محمد شحاتة لاعب وسط طلائع الجيش.



ويسعى مسؤولو الزمالك للحصول على خدمات محمد حمدي لاعب إنبي لتدعيم مركز الظهير الأيسر تحسبا لفشل مفاوضات تمديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء، بالإضافة إلى إمكانية استعادة خدمات طارق حامد لاعب ضمك السعودي.