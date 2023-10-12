نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حرب يسبق المنتخب الأوليمبي إلى أوزبكستان والبعثة تغادر الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



غادر القاهرة فجر اليوم محمود حرب المدير الاداري للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم متوجها إلى أوزبكستان قبل 24 ساعة من سفر بعثة المنتخب إلى هناك، وذلك للتجهيز والترتيب لاستقبالها استعدادا للقاء الودى المقرر أن يجمع بين المنتخب الأوليمبي ونظيره أوزبكستان يوم الاثنين المقبل ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .. هذا وتقرر سفر بعثة المنتخب الأوليمبي إلى أوزبكستان ظهر غد الجمعة وقد سبقها محمود حرب للاطمئنان بنفسه على الملاعب والإقامة هناك.

على جانب آخر يدير اللقاء الودي بين المنتخب الأوليمبي مع نظيره الأردني اليوم الخميس الحكم الدولى احمد الغندور ويعاونه شريف عبد الله وهاني عبد الفتاح ومحمد عباس قابيل.. وتقام المباراة الساعة التاسعة مساء باستاد المقاولون العرب ضمن استعدادات المنتخب الأوليمبي للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.