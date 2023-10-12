نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. النني يدعم فلسطين وأزمة جديدة في برشلونة وزلزال في يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

"الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 12-10-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

ديلي ميل تعلق على دعم النني لفلسطين

سلطت الديلي ميل البريطانية على حرص محمد النني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على دعم القضية الفلسطينية وذلك في ظل قيام الكيان المحتل بالهجوم على الأراضي المحتلة خلال الفترة الماضية.

وقام النني بتغيير صورة الملف الشخصي الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي انستقرام للعلم الفلسطيني عقب أيام من إعلان زميله الاوكراني في الفريق اولكسندر زيتنتشيكو للكيان الصهيوني المحتل.

سبورت توضح أزمة جافي في برشلونة

جافي

وفي إسبانيا قالت صحيفة سبورت أن جافي يواجه مشكلة في تسجيل عقده مع برشلونة حيث يلعب مع البلوجرانا حاليًا بتصريح قضائي مؤقت.

وأكمل التقرير أن القضية الخاصة باللاعب الاسباني الشاب لا تزال مستمرة على الرغم من محاولات لابورتا لتسوية الأمر مؤخرًا.

لكن الفترة الأخيرة شهدت الاستقرار على محاولة التركيز لإنهاء الاولويات الأخرى المتمثلة في مشاكل اللعب المالي النظيف وبعدها محاولة تسجيله مرة أخرى.

زلزال يضرب قلعة البيانكونيري

فاجيولي

قالت صحيفة كوريري ديلو سبورت الايطالية أن نادي يوفنتوس يواجه قضية جديدة بعد مشاركة فاجيولي في التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام في تورينو على خلفية اتهامات المراهنات الرياضية غير المشروعة التي تجري عبر شبكة الانترنت.

وتمثل تلك القضية واحدة من المشكلات الداخلية التي تواجه يوفنتوس مؤخرًا وهي التي ظهرت عقب الازمة الاخيرة الخاصة بإيجابية عينة المنشطات للفرنسي بول بوجبا.

وفي حالة تم إثبات إدانة فاجيولي من الممكن أن يتعرض لعقوبة الايقاف التي قد تصل لحو 3 سنوات مع غرامة بـ25 ألف يورو.