تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة زامبيا.. النني يعود وصلاح مهاجم

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أحمد جودة - القاهرة -

يواجه اليوم منتخب مصر الأول تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، منتخب زامبيا ضمن المباريات الودية قبل كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر أمام زامبيا فى إطار المباريات الودية

تقام المباراة بين مصر وزامبيا على ملعب هزاع بن زايد فى السابعة مساءا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة زامبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، محمود حمادة

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.