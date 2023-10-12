نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| أوسوريو يرفع الحمل البدني للاعبين.. وآخر تطورات إصابة أوباما وعواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الصباحي الذي أقيم صباح اليوم الخميس، على ملعب الترسانة، في إطار الاستعدادات لمباراة سموحة المقبلة ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024.



واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة 25 دقيقة، تم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.



وحرص أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون، في ظل اهتمامهم بالجانب البدني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.



-جلسة تجمع أوسوريو باللاعبين



عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، وتطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية والاستعداد للمباريات المقبلة.



و أكد المدير الفني في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.



وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.



-عواد يشارك في التدريبات الجماعية



وشهد مران الزمالك اليوم، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد حارس المرمى بشكل كامل، وكان عواد قد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.



و أدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.



-أوباما يؤدي تأهيلية خفيفة بالكرة



فيما خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم،و أدى اللاعب تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.



و يرغب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة في تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل خلال هذه الفترة، استعدادا للمباريات المقبلة.



-تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك



خاض لاعبي الأبيض، فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدريب اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.



وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.



وقام أوسوريو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام بتوجيه اللاعبين ونقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل.



ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.