كأس الأمم الإفريقية.. موعد سحب القرعة والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة

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أحمد جودة - القاهرة - كأس الأمم الإفريقية.. بمشاركة ساديو ماني وأشرف حكيمي تعرف على موعد إجراء القرعة

كأس الأمم الإفريقية 2023.. موعد سحب القرعة والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة.

كأس الأمم الإفريقية، ينتظر عشاق القارة السمراء مساء اليوم في مختلف القارات انطلاق مراسم سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية للنسخة الرابعة والثلاثين، حيث حدد الاتحاد الإفريقي موعد سحب القرعة اليوم بمشاركة كلا من ساديو ماني وأشرف حكيمي، مع النيجيري أوبي مايكل، والإيفواري دروجبا أفضل هداف لكوت ديفوار على مدار تاريخها برصيد 65 هدفًا في 105 مباراة دولية، كما كان أول من أحرز أول هدف لبلاده على الإطلاق في كأس العالم FIFA عام 2006، من أجل سحب القرعة.

ويبحث العديد من عشاق المنتخبات العربية الإفريقية عن موعد القرعة ونظام البطولة، والمنتخبات المشاركة في البطولة قبل بدء مراسم القرعة وتصنيف هذه المنتخبات، والقنوات الناقلة للقرعة، وفي إطار الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها نستعرض لكم كل ماتريد معرفة عن كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

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موعد ومكان سحب قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023



كأس الأمم الإفريقية 2023.. موعد سحب القرعة والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة

كأس الأمم الإفريقية، ومن المقرر أن يتم بدء مراسم سحب القرعة مساء اليوم الخميس الموافق 12 أكتوبر 2023 في تمام الساعة ال 10 مساءً بتوقيت القاهرة، حيث ستستضيف العاصمة الإيفوارية، أبيدجان مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

كأس الأمم الإفريقية 2023 نظام البطولة وتصنيف المنتخبات

كأس الأمم الإفريقية 2023.. موعد سحب القرعة والقنوات الناقلة لها وتصنيف الأندية المشاركة

ونجح 24 منتخب في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية وسيتم تقسيمهم على 6 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بعد أن حدد الاتحاد الإفريقي تصنيف الأندية المشاركة، وجاء هذا التصنيف كالتالي:-

التصنيف الأول

ويضم التصنيف الأول كلا من:-

مصر.

كوت ديفوار البلد المستضيف.

المغرب.

السنغال.

تونس.

الجزائر.

التصنيف الثاني

نيجيريا.

الكاميرون.

مالي.

بوركينا فاسو.

غانا.

الكونغو الديموقراطية.

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا.

الرأس الأخضر.

غينيا.

زامبيا.

موريتانيا.

غينيا الاستوائية.

التصنيف الرابع

موزمبيق.

جامبيا.

أنجولا.

نامبيبيا.

تنزانيا.

غينيا بيساو.

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023



قناة بي إن سبورت

قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ومن المقرر أن يتم نقل مراسم القرعة عبر قنوات بي إن سبورت حيث تعد هي الناقل الحصري لمباريات وبطولات والأحداث التي ينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

كما سيتم نقل القرعة عبر قناة (أون تايم سبورتس 2، بجانب الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على منصات التواصل الاجتماعي تويتر، وفيس بوك، وسيتم بثها مباشرة على قناة CAF TV عبر اليوتيوب، وسيتم بث القرعة في أكثر من 50 دولة.

ويشار إلى أن المنتخب المصري لم ينجح في التتويج بالبطوله منذ 13 عام، حيث كان أخر لقب حصل عليه المنتخب المصري كان في عام 2010 رفقه الجيل الذهبي بقيادة المعلم حسن شحاته.

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ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختين سابقتين أعوام 2017، 2021 ولكن فشل في تحقيق اللقب بعد خسارة النهائي من من الكاميرون بهدفين مقابل هدف، وخسر اللقب الثاني أمام السنغال في النسخة الماضية بركلات الترجيح، حيث يعد المنتخب السنغالي هو حامل لقب البطولة وهو اللقب الأول في تاريخه، فيما يعد المنتخب المصري هو الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 7 ألقاب.