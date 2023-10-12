نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأفضلية للفراعنة.. تعرف على سجل أبطال الأمم الأفريقية قبل انطلاق القرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في العاشرة من مساء الليلة مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2024، وذلك في مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار والتي ستقام البطولة على أرضها في الفترة من 13 يناير 2023 وحتى 11 فبراير 2024.

سجل أبطال الأمم الأفريقية قبل انطلاق القرعة

ويستعرض "الفجر الرياضي" سجل الأبطال لكأس أمم إفريقيا على مدار 33 نسخة ماضية.

المركز الأول منتخب مصر 7 مرات.

منتخب الكاميرون 5 مرات.

منتخب غانا 4 مرات.

نيجيريا 3مرات.

الجزائر مرتان.

ساحل العاج مرتان.

الكونغو الديمقراطية مرتان.



ليبيا - المغرب - السودان - تونس - إثيوبيا - غينيا - أوغندا - بوركينا فاسو - مالي - السنغال - جنوب إفريقيا بواقع مرة واحدة لكل منتخب.

ومن المقرر أن تنقل مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية عبر قناة الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على اليوتيوب، وكذلك عبر قناة بي أن سبورتس الإخبارية.

وينتظر 24 منتخبا قرعة اليوم، لمعرفة المجموعة التي سيشارك فيها، وتقسم المنتخبات إلى 6 مجموعات، بواقع 4 فرق لكل مجموعة.

ويأتي تصنيف المنتخبات على النحو التالي:

التصنيف الأول:

مصر - الجزائر - تونس - المغرب - كوت ديفوار - السنغال.

التصنيف الثاني:

غانا - مالي - نيجيريا - بوركينا فاسو - الكاميرون - الكونغو الديمقراطية.

التصنيف الثالث:

موريتانيا - الرأس الأخضر - جنوب إفريقيا - غينيا الاستوائيه - زامبيا - غينيا.

التصنيف الرابع والأخير:

أنجولا - جامبيا - تنزانيا - موزمبيق - نامبيا - غينيا بيساو.