صدمة كبرى لجماهير الكرة العربية ستكون الليلة حزينة وموجعة بسبب ماحدث مع النجم محمد صلاح واعضب الملايين من حولة في العالم بأكمله

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الرياض - روايدا بن عباس - هل سيغادر محمد صلاح نادي ليفربول؟ هذا السؤال يعود للواجهة مرة أخرى بعد قرار إدارة النادي بالتعاقد مع لاعب بديل للنجم المصري الذي يلعب في الفريق الأول ويمثل منتخب بلاده.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الأحد الماضي عن تعاقده مع اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي الذي يشغل نفس مركز محمد صلاح. تفاصيل هذا التعاقد تشير إلى نجاح ليفربول في إبرام صفقته الثانية في صيف 2023، حيث سبق وأن ضم اللاعب الأرجنتيني ماك أليستر من فريق برايتون.وأعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي عن نجاحه في التعاقد مع سوبوسلاي قادمًا من فريق لايبزيج الألماني، وسيرتدي القميص رقم 8 مع الفريق الأحمر. وفي أول تصريح له، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا، لكن في النهاية أنا هنا، سعيد ومتحمس لبدء هذه الرحلة".

وأضاف: "ليفربول هو نادٍ تاريخي حقًا مع لاعبين مميزين ومدرب ممتاز. بالنسبة لي، كان من الأمور المثالية أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا".ومن المعروف أن عقد دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول سيمتد حتى يونيو 2028. وقد حسم ليفربول صفقة سوبوسلاي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع لايبزيج، والتي تقدر بحوالي 70 مليون يورو.

من المحتمل أن يغادر محمد صلاح نادي ليفربول، على الرغم من عدم الإعلان الرسمي بعد. تشير بعض التقارير والأخبار الصحفية إلى اقتراب رحيله بعد تعاقد الفريق مع بديل له. وقد تلقى صلاح عروضًا من أندية أوروبية وخليجية بسبب أداء الفريق السيء في الموسم الماضي.

ليفربول احتل المركز الخامس في نهاية الموسم وفشل في تحقيق أي بطولة أو التأهل لدوري أبطال أوروبا. وحذرت التقارير الإنجليزية النادي من محاولات أندية أخرى لخطف صلاح، بما في ذلك نادي الهلال السعودي.

باريس سان جيرمان يتابع صلاح بشكل مكثف ويدرس إمكانية التعاقد معه لتعويض رحيل ليونيل ميسي. وعلى الرغم من وجود عقد صلاح مع ليفربول حتى 2025، إلا أن هذه العروض قائمة.في النهاية، سيكون على ليفربول وصلاح اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلهما. وسنرى ما سيحدث في الأيام القادمة.يدرس ليفربول إمكانية التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل ميسي. وعلى الرغم من وجود عقد صلاح حتى 2025، فإن الاهتمام ما زال قائمًا.