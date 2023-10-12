نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة نسائية - بالم هيلز يغادر لليونان في معسكر مغلق إستعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يغادر فريق بالم هيلز لكرة القدم النسائية مطار القاهرة الدولي مساء اليوم، متجهًا للعاصمة اليونانية لإقامة معسكر مغلق لفريق كرة القدم النسائية بنادي بالم هيلز إستعدادًا لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق بالم هيلز للكرة النسائية الفريق الأول وفريق الناشئات مواليد 2004،3 مباريات ودية مع أندية (تشيلسي الإنجليزي وليمبياكوس اليوناني وبالاسينيكوس ).

ويرأس بعثة فريق بالم هيلز محمد محسن ويتشكل الجهاز الفني من كلًا من: كريم مغرد مديرًا فنيًا،و زياد الليثي مدير فني 2004،ومحلل اداء محمد الاشرم، ومعد بدني عمر زاهر.

جدير بالذكر أن فريق بالم هيلز صاعد حديثًا لدوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية بعد صعوده متصدرًا مجموعته الموسم الماضي.

واسفرت قرعة دوري القسم الثاني لكرة القدم النسائية لموسم 2023-2024 عن وجود بالم هيلز باي في الجولة الأولى مما أعطى مسئولو بالم هيلز فرصة لإقامة المعسكر المغلق في اليونان قبل إنطلاق منافسات دوري القسم الثاني المقررة غدًا الجمعة

