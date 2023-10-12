نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اعتراضا على دعم جرائم الاحتلال في فلسطين" نجوم الدوري الإنجليزي تهدد البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تشهد الفترة الحالية، توترا كبيرا بعد الجرائم التي تشهدها دولة فلسطين من جانب قوات الاحتلال، بعد مسلسل القصف الغاشم على المدنيين في قطاع غزة، وقتل العديد من المواطنين والأطفال والنساء.

وجاء موقف الدول الأوروبية منقسما بين مؤيد لقوات الاحتلال ومعارض لها بسبب استهداف المواطنين العزل، وذلك ما ظهر في دعم العديد من لاعبين العالم عبر حساباتهم الشخصية.

- تهديد جديد للدوري الإنجليزي

وأوضحت الصحف العالمية، أن قام العديد من اللاعبين العرب والمسلمين، بتقديم تهديد بترك ملعب أي مباراة، حال وجود أي حدث يدل على التحيز لطرف واحد في الاعتداءات الأخيرة بفلسطين.

وتابعت، أن جاء ذلك الموقف بعد رغبة الاتحاد الإنجليزي، في الوقوف دقيقة صمت على أرواح جنود الاحتلال، متناسبين شهداء الدولة الفلسطينية في تحيز صارخ وواضح ضد القضية العربية.

وبعد تواصل العديد من النجوم، قرروا إبلاغ انديتهم بهذا القرار، حال التحيز لطرف واحد، في الحرب الحالية داخل فلسطين.