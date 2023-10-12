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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مشاركة كل من الإيفواري ديديه دروجبا والنيجيري جون أوبي ميكيل والسنغالي ساديو ماني والمغربي أشرف حكيمي في سحب قرعة بطولة الأمم التي ستقام في أبيدجان يناير المقبل.

وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن هناك 4 من نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين وهم دروجبا ومانيه وميكيل وحكيمي سيشاركون في سحب القرعة.

دروجبا وأوبي ميكيل وماني وحكيمي في سحب قرعة "أمم إفريقيا"

وأضاف: "سيتم إجراء القرعة النهائية في حديقة المعارض الجديدة والمذهلة في أبيدجان اليوم الخميس، حيث تصل الاستعدادات للنسخة الرابعة والثلاثين من أكبر حدث على الأراضي الأفريقية إلى ذروتها".

وأوضح أن الوفود والمدربين من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة سيتواجدون خلال حفل القرعة.