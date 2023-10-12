انت الأن تتابع خبر الكيل فاض.. مرتضى منصور يفضح لجنة حسين لبيب بالزمالك والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - “الكيل فاض والصبر نفد ويجب كشف هؤلاء المتآمرين”.. تلك الكلمات جاءت خلال منشور كتبها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال حسابه الشخصي بشأن أكاذيب لجنة حسين لبيب على حد وصفه.وقال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، خلال حسابه الشخصي على موقع فيس بوك الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في إيدهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم”.

وأكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق في منشور عبر فيس بوك “انتظرونا بعد طول صمت حفاظًا علي استقرار النادي سوف نرد بالمستندات علي أكاذيب اللجنة المزمع تعيينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة قائمة كده وكده للتحايل علي القانون.

المستشار مرتضى منصور ولجنة الزمالك الجديد

وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أن اللجنة تعلم من الذي اختار هذه القائمة الوهمية مؤكدًا أن شعب مصر و خاصة الزملكاوية أذكياء جدا وان 9 من اللجنة أو القايمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي منذ عامين او كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية وأسقطتهم جميعا.

وعن رد مرتضى منصور بالمستندات، قال انتظروني سوف ارد على تلك الأكاذيب بالمستندات التي أتحدى أن يكذبها ذكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف.

مرتضى منصور يفتح النار على مجلس حسين لبيب

وأنهى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق منشوره قائلًا :الكيل فاض والصبر نفد و يجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، أعلن أنه سوف ينشر مستندات تدل على أكاذيب لجنة حسين لبيب عبر موقع التواصل الاجتماعي خلال حسابه الشخصي.