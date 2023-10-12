نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة بولندا ضد جزر فاروه في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب بولندا الأول لكرة القدم لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب جزر فاروه، مساء اليوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة بولندا ضد جزر فاروه في تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة بولندا مع نظيره منتخب جزر فاروه، مساء اليوم الخميس وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل منتخب بولندا المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، مع كلا من منتخبات ألبانيا، مولدوفا، التشيك، وجزر فاروه.

القنوات الناقلة لمباراة بولندا وجزر فاروه

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2024، كما سيتم بث مباراة منتخب بولندا ضد جزر فاروه عبر قناة beIN Sports 1HD.