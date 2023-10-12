انت الأن تتابع خبر رد أمريكي على قصة انتقال ميسي للعب في الدوري السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبدو أن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مازال محل إثارة على الرغم من وجوده في صفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، لتردد أنباء أنه سيرحل للعب في الدوري السعودي.الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية حاول بقوة ضم ميسي، لكن النجم الأرجنتيني رحل لصفوف نادي إنتر ميامي على الرغم من ضخامة العرض السعودي.

هل ينتقل ميسي للدوري السعودي

رافائيل كابريرا المسؤول الإعلامي لنادي إنتر ميامي الأمريكي، قام بنفي الشائعات التي خرجت مؤخرا حول إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي.

كابريرا أكد في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول انتقال ميسي للدوري السعودي، مشدداً على أن هذه الأنباء مجرد شائعات.

وأضاف المسئول الإعلامي لنادي إنتر ميامي، أن النجم الأرجنتيني سعيد في النادي الأمريكي ولا توجد نية لرحيله عن النادي، وسيستمر بشكل طبيعي.

ميسي في منزله لشهر فبراير

أنباء رحيل ميسي عن صفوف نادي إنتر ميامي، جاءت بعد الخسارة الأخيرة للفريق أمام سينسيناتي بهدف دون والقضاء حسابيا على فرص فريق ليونيل ميسي بخوض نهائيات الدوري الأمريكي، فميامي يتبقى له فقط مباراتين ورصيده 33 نقطة بفارق 7 نقاط عن المركز التاسع أقرب مراكز التأهل إلى النهائيات.

وبعد أن يخوض إنتر ميامي المباراتين المتبقيتين في 19 و22 أكتوبر، لن يلعب فريق ميسي مجددا حتى بداية الموسم الأمريكي الجديد في أواخر فبراير المقبل، بمعني أن النجم الأرجنتيني سيظل بلا لعب مع ناديه حتى أواخر فبراير 2024.

وبعد الوضع الحالي للنجم الأرجنتيني، صحيفة “أس” الإسبانية، نقلت عن الصحفي رودي جاليتي، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم وصندوق الاستثمار ينظران في إمكانية ضم ميسي لتلك الفترة بين فتح القيد الشتوي وبداية الدوري الأمريكي، ولا يزال التقييم الداخلي جاريا.