هل يشارك ليفاندوفسكي في مباراة بولندا ضد جزر فاروه؟

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب بولندا الأول لكرة القدم في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب جزر فاروه، مساء اليوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر الجاري وذلك في إطار منافسات التصفيات المؤهلة إلي يورو 2024

موعد مباراة بولندا ضد جزر فاروه في تصفيات يورو 2024

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة بولندا مع نظيره منتخب جزر فاروه، مساء اليوم الخميس وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

ويحتل منتخب بولندا المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، مع كلا من منتخبات ألبانيا، مولدوفا، التشيك، وجزر فاروه.

موقف ليفاندوفسكي من المشاركة أمام جزر فاروه

وكان قد تعرض نجم فريق برشلونة الإسباني، روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الكتالوني، ومنتخب بولندا، لإصابة قوية خلال الفترة الماضية، وهي عبارة عن التواء في الكاحل، وقد لا يشارك بشكل أساسي في مباراة اليوم.

تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة جزر فاروه

حراسة المرمى: سكوروبسكي.

خط الدفاع: كيويور، جليك، بيدناريك، جومني.

خط الوسط: زيمانسكي، كريشوفياك، شوركوفسكي.

وفي الهجوم: فرانكوفسكي، ميليك، سويديرسكي".