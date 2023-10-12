توني كروس: سعيد بأداء ريال مدريد.. وقادرين علي الفوز بالألقاب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، أن فريقه في حالة جيدة جدًا خلال الفترة الحالية.

تصريحات الألماني توني كروس

وقال توني كروس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "الفريق في حالة جيدة جدًا. لقد فزنا في 10 من أصل 11 مباراة لعبناها، وخسرنا لقاء واحد فقط. هذا يعني أننا نقوم بأمور جيدة".

وأضاف: "نحن في بداية الموسم، ومن الطبيعي وجود أمور يجب تحسينها، لكننا نحتل المركز الأول في الدوري الإسباني، وأيضًا مجموعتنا بدوري أبطال أوروبا".

"سعيد بأداء الفريق وأدائي الشخصي. آمل أن نستمر هكذا".

أستكمل: "بالنسبة لنا، من المهم أن نقوم بالأمور كفريق لأن هذه هي الطريقة الوحيدة للفوز".

وتابع: "لقد فزنا في العديد من المباريات، وحققنا العديد من النقاط في ال10 دقائق الأخيرة. من المهم أن نعتقد حتى النهاية أننا سنفوز، وأن نكون قادرين على تغيير مجريات المباريات أو تسجيل الأهداف. نحن ندرك صعوبة التحديات المقبلة".

وأتم لاعب خط الوسط ريال مدريد قائلًا: "أحاول أن أستعد بأفضل طريقة ممكنة لكي أكون قادرًا على اللعب بهذا الشكل. لقد قضيت وقتًا طويلًا هنا ومن المهم العناية بجسدي يوميًا. أنا أشعر بحالة جيدة، ولدي أيضًا مزيد من الراحة".

