نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برأسية حمدي فتحي.. منتخب مصر يفوز على زامبيا وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع منتخب مصر من تحقيق فوز مهم وقاتل فى الدقائق الأخيرة عن طريق حمدي فتحي على منتخب زامبيا ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم المقبل 2026، بجانب الاستعداد للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

مصر تفوز على زامبيا

واستطاع حمدي فتحي نجم وسط منتخب مصر وفريق الوكرة القطري من تسجيل هدف براسية رائعة بعد عرضية من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك فى الدقيقة 92 من زمن المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر والجزائر

ويستعد منتخب مصر المباراة المقبلة لمواجهة منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية قبل تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر فى الشوط الثاني من مباراة زامبيا دفع بكل من أحمد سيد زيزو وعمر مرموش وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية.