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أحمد جودة - القاهرة - "نتيجة مباراة مصر وزامبيا".. حمدي فتحي يقود الفراعنة لفوز معنوي قبل مواجهة الجزائر وديًا

"نتيجة مباراة مصر وزامبيا".. حمدي فتحي يقود الفراعنة لفوز معنوي قبل مواجهة الجزائر وديًا، يبحث عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في مصر والوطن العربي عن مباراة منتخب مصر الوطني أمام زامبيا مساء اليوم.

وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عن مباراة منتخب مصر ومنتخب زامبيا مساء اليوم، وديًا ضمن استعدادات المنتخب الوطني المصري لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

"نتيجة مباراة مصر وزامبيا".. حمدي فتحي يقود الفراعنة لفوز معنوي قبل مواجهة الجزائر وديًا

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"نتيجة مباراة مصر وزامبيا".. حمدي فتحي يقود الفراعنة لفوز معنوي قبل مواجهة الجزائر وديًا

وفي ذلك الإطار، يوفر موقع الفجر الرياضي كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر ومنتخب زامبيا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

نتيجة مباراة منتخب مصر وزامبيا وديًا

حيث كان يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب زامبيا مساء اليوم الخميس، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب الوطني لكأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار 2024 المؤهلة لكأس العالم للأندية 2026.

وكان يستضيف ملعب ستاد القاهرة هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية المباراة بين منتخب مصر وزامبيا، وكانت انطلقت صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والكويت، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والسادسة بتوقيت ليبيا والسودان.

أحداث مباراة منتخب مصر وزامبيا وديًا

بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط عالي من منتخب مصر على فريق منتخب زامبيا، وفي الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول سدد حمدي فتحي كرة قوية نجح الحارس في التصدي لها أرتدت بتسديدة من حمدي مرة أخرى مرت بجوار القائم.

وجاءت فرصة لمنتخب زامبيا في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول باللقاء، بعد مراوغة لمدافع منتخب مصر وانفرد بالشناوي ليتصدي للكرة ببراعة وينقذ مرماه من هدف محقق.

بالدقيقة 26 من عمر الشوط الأول باللقاء، وصلت عرضية قابلها مصطفى محمد رأسية تصدى لها حارس منتخب زامبيا.

وفي الدقيقة 28 سدد لاعب زامبيا عرضية بعدما راوغ محمد هاني وطارق حامد، سددها قوية بالقدم اليسرى مرت خارج الملعب إلى ضربة مرمي.

وجاءت فرصة لمنتخب مصر بالدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية من تريزيجية بعدما راوغ الدفاع والحارس وخرجت ركنية، وقف على تنفيذها تريزيجية وصلت رأسية رائعة لمصطفى محمد مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني باللقاء تدخل قوي من لاعب زامبيا، على قدم تريزيجية لاعب منتخب مصر توقف اللعب واحتسب الحكم خطأ لصالح زامبيا.

بالدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني باللقاء، وفرصة لمنتخب مصر بتمريرة من محمد صلاح وصلت عند تريزيجيه سددها قوية مرت بجوار المرمي.

واصطدمت العارضة وتصدت لهدف منتخب مصر في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني لمحمود حسن تريزيجية، بعدما تلقى تمريرة من زيزو وصلت رأسية اصطدمت بالعارضة ثم عادت إلى تريزيجية سددها قوية خرجت من أرضية الملعب.

وفي الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني باللقاء جاءت فرصة لمنتخب زامبيا، بعد عرضية من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء وصلت دفاعات منتخب مصر ثم رأسية قوية كادت أن تكون هدف لكنها مرت خارج الملعب.

وبالدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني باللقاء ووقف عمر مرموش على تنفيذ ركنية، حاول صلاح تسديدها ولكن تصدى لها دفاعات زامبيا وصلت ركنية، وقف على تنفذها محمد حمدي وصلت رأسية إلى علي جبر مرت بجوار القائم.

أحتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت محتسب بدل الضائع، نجح الفراعن من تسجيل هدف عن طريق لاعب وسط منتخب مصر حمدي فتحي ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة 90+4، بعدما تلقى تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو، وانتهى اللقاء بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام زامبيا وديًا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح،مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

حيث يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين من خلال معسكر المنتخب في شهر أكتوبر، الأولى اليوم أمام زامبيا والأخرى أمام منتخب الجزائر يوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري.

"نتيجة مباراة مصر وزامبيا".. حمدي فتحي يقود الفراعنة لفوز معنوي قبل مواجهة الجزائر وديًا

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزامبيا وديًا

كلن تواجه منتخبي مصر وزامبيا من قبل في 22 مباراة، حقق خلالها منتخب مصر 11 فوز، فيما حقق منتخب زامبيا الفوز في 6 مواجهات، وحسم التعادل 5 مواجهات، سجل الفراعنة 36 هدف فيما سجل منتخب زامبيا 25 هدف.

يعود آخر لقاء جمع بين منتخب مصر وزامبيا إلى 11 أكتوبر 2015 وديًا، انتهت بفوز أحفاد الفراعنة بثلاثية نظيفة، شهدت توقيع أحمد حسن كوكا د، وعمرو جمال.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا وديًا

كان تذاع مباراة منتخب مصر وزامبيا عبر عبر قناة On tame sports الرياضية المصرية الناقل الحصري للمباريات المصرية، وقناة أبو ظبي الرياضية وقناة AD sports.