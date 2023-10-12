نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على زامبيا.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر مباراته الودية القادمة أمام الجزائر، ويبدأ خلال المعسكر الجاري، للاستعداد لهذا اللقاء، عقب تحقيقه الفوز اليوم على نظيره الزامبي بهدف نظيف بأقدام حمدي فتحي.

موعد مباراة الفراعنة المقبلة

ويواجه منتخب الفراعنه نظيره الجزائر يوم 16أكتوبر الجاري، ويحتضن اللقاء ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

كما سيلتقي منتخب الجزائر نظيره الرأس الأخضر في مواجهة ودية ثم يلتقي بالفراعنة، وذلك تحت قيادة مدربه جمال بلماضي.

جدير بالذكر نجح منتخب مصر في الفوز على نظيره الزامبي بهدف دون رد فعل، بأقدام اللاعب حمدي فتحي، واحتضن اللقاء استاد هزاع بن زايد بالإمارات.