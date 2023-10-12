فيران توريس وألفارو موراتا يقودان منتخب إسبانيا في مواجهة أسكتلندا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل منتخب بلاده الرسمي الذي سيخوص مواجهة أسكتلندا بتصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتمكن المنتخب الإسباني من الفوز الكبير على قبرص بستة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن لقاءات الجولة السادسة من تصفيات الأمم الأوروبية.

ويغيب عن التشكيل النجم الشاب لامين يامال وذلك بعد تعرضه للإصابة وغادرته لمعسكر المتادور والعودة إلى برشلونة لبدء تلقي العلاج.

تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، روبين لو نورماند، إيمريك لابورت، داني كارفاخال

الوسط: رودري، فابيان رويز، جافي

الهجوم: فيران توريس، ألفارو موراتا، أويارزابال

وخسرت إسبانيا مرة واحدة فقط من آخر 22 مباراة لها في تصفيات كأس أوروبا، لكن ذلك كان أمام اسكتلندا في اللقاء الأخير من النسخة الحالية (0-2 في جلاسكو).