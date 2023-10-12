نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقطة أثارت إعجاب الجماهير.. منتخب الجزائر يدعم فلسطين أمام الرأس الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتة طيبة ظهر بها لاعبين منتخب الجزائر وذلك بعد دخولهم مرتدين الوشاح الفلسطيني في مباراتهم أمام الرأس الأخضر.

وانضمت الجزائر إلى أبرز الرياضيين الداعمين للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.

استعدادات جزائرية من أجل العودة لمنصات التتويج

وواجه الأخضر حظا عثرا في أمم إفريقيا الماضية حيث وداع بطولة بطولة أمم افريقيا الأخيرة في الكاميرون من دور المجموعات بعد احتلال المركز الأخير.

وفقد فرصة التأهل لمونديال قطر 2022 في اللحظات الأخيرة أمام الكاميرون في مباراة درامية.

وينتظر المنتخب الجزائري مباراة ودية أمام المنتخب المصري الإثنين المقبل تقام على استاد هزاع بن زايد.