نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنيًا.. 5 إيجابيات و4 سلبيات من فوز منتخب مصر على زامبيا وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة المنتخب المصري الودية أمام نظيره الزامبي، بفوز الفراعنة بهدف نظيف، سجله اللاعب حمدي فتحي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الدروس المستفادة من مباراة المنتخب الودية.

أولًا: النقاط الايجابية

1- عودة اللاعب محمد النني إلى وسط الملعب، وتقديم آداء جيد بعد غياب طويل.

2- العودة مرة أخرى لنغمة الفوز والانتصارات بعد، الهزيمة في المباراة الودية الماضية أمام المنتخب التونسي.

3- ظهور اللاعب محمود حسن تريزيجية بشكل جيد وتهديد مرمى المنتخب الزامبي في أكثر من محاولة هجومية.

4- دور اللاعب حمدي فتحي في المناطق الهجومية، وإجادته لضربات الرأس.

5- تحقيق فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الفوز التاسع له مع الفراعنة في مباراته العاشرة.

ثانيًا: النقاط السلبية

1- كثرة التمريرات بعرض الملعب للمنتخب، والتي تعطي الاستحواذ ولكن دون جدوى هجومية قوية المنافس.

2- الثغرات الدفاعية وتحديدا في الكرات الهوائية والثابتة.

3- الشكل النمطي في وسط الملعب خلال مباراة اليوم، والاعتماد على ثلاثي الوسط كلاعبين إرتكاز، وعدم وجود لاعب الوسط المحوري الذي يجيد نقل المنتخب من الحالة الدفاعية للنواحي الهجومية.

4- اللمسة الأخيرة أمام المرمى، وتوصيل المهاجم بالشباك، والتحرك دون كرة لا بد أن يتعامل معها المدير الفني للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة.

ويضرب المنتخب الوطني المصري موعدًا في السابعة من مساء الاثنين المقبل أمام المنتخب الجزائري الشقيق في ختام معسكره الإعدادي بالإمارات العربية.