نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على زامبيا.. كشف حساب روري فيتوريا مع منتخب مصر (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المدرب البرتغالي روي فيتوريا رقما مميزا، وذلك بعد الانتصار على حساب زامبيا بهدف وحيد أحرزه حمدي فتحي.

وخاض فيتوريا المباراة العاشرة مع الفراعنة ليكون الانتصار التاسع من نصيبه مع هزيمة وحيدة.

كشف حساب فيتوريا من المنتخب

بداية مسيرة البرتغالي جاءت، بالانتصار على النيجر بثلاثية نظيفة، ومن ثم الفوز على ليبيريا بالنتيجة ذاتها.

وحقق الفراعنة نتيجة تاريخية وديا بالتفوق على حساب منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

أما الفوز الأول رسميا فكان على حساب مالاوي بثنائية نظيفة، ومن ثم تكرار الانتصار خارج الديار مالاوي برباعية نظيفة.

والتفوق على غينيا بنتيجة 2-1، ليضمن الفراعنة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عام 2024.

وفاز منتخب مصر على جنوب السودان بثلاث أهداف دون رد وديا، ثم على إثيوبيا في ختام مشوار التصفيات بهدف نظيف.

وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام تونس بثلاثية مقابل هدف قبل العودة لطريق الانتصارات اليوم بهدف نظيف.