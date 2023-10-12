نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. أول تعليق من حمدي فتحي بعد هدفه في زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حمدي فتحي لاعب المنتخب المصري والوكرة القطري، عن سعادته بتحقيق الفوز على منتخب زامبيا بهدف نظيف.

وصرح فتحي عبر قناة أبو ظبي الرياضية بالإشادة بمستوى المنتخب المصري، متمنيًا حضور أعداد أكبر جماهيريا في مباراة الجزائر.

وقال حمدي: "فوز مهم وكنا في كامل التركيز على تحقيقه مباراة زامبيا كانت تجربة مهمة قبل أمم إفريقيا وسنركز المرحلة القادمة في تصفيات كأس العالم وباذن الله نحقق بطولة الفترة المقبلة".

وتابع: "أتمنى أن يتواجد عدد أكبر من الجمهور في مباراة الجزائر المقبلة".

منتخب مصر به العديد من اللاعبين الكبار

وواصل: "منتخب مصر به العديد من اللاعبين الكبار أمثال محمد صلاح وطارق حامد، محمد الشناوي والجميع يعمل على قلب رجل واحد".

وختم تصريحاته قائلًا: "البعض قال إن انتقالك إلى الدوري القطري سيتسبب في انخفاض مستواك؟ انتقلت إلى نادي الوكرة وهو نادي كبير والدوري القطري قوي وبه منافسة قوية وكامل تركيزي على التواجد في المنتخب".



