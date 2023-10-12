نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم كارثي لصلاح وإيجابي لفيتوريا.. إحصائيات من فوز منتخب مصر على زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا فوزًا صعبًا على منافسه زامبيا وديًا في المباراة التي أقيمت بمعسكر الفراعنة بالإمارات.

إحصائيات مباراة منتخب مصر وزامبيا

واحتضن ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية مباراة منتخب مصر وزامبيا ضمن معسكر أكتوبر الذي يخوضه الفراعنة حاليًا في سياق الاستعدادات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات أمم إفريقيا 2023.

دخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا مواجهة زامبيا بتشكيل مكون من: "محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، أحمد فتوح، طارق حامد، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد".

وفشل منتخب مصر في التسجيل طوال أحداث الوقت الأصلي من عمر اللقاء قبل أن يتمكن حمدي فتحي من إحراز هدفًا قاتلًا برأسية في الدقيقة 94.

البداية من حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الذي تمكن من تسجيل هدفه الثالث في تاريخه مع منتخب مصر، متخطيًا عدد أهداف أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك الدولية حيث سجل الأخير هدفين فقط مع الفراعنة.

وفشل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي طوال وجوده في أرضية الملعب، في تسديد أي كرة بين الثلاثة خشبات، ليخفق صلاح في الوصول إلى الهدف الخميسين مع منتخب مصر.

وإجمالًا شارك محمد صلاح مع منتخب مصر في 89 مباراة، سجل 49 هدفًا وصنع 29 آخرين، بواقع 12 هدفا في المباريات الودية و18 في تصفيات أمم إفريقيا و11 بتصفيات كأس العالم و6 في كأس الأمم الإفريقية وهدفين في كأس العالم.

من جانبه واصل المدرب البرتغالي روي فيتوريا أرقامه المميزة مع منتخب مصر حيث وصل للفوز التاسع من إجمالي 10 مباريات مع الفراعنة تلقى خلالها هزيمة وحيدة وديًا من منتخب تونس.

وسجل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا 22 هدفًا في 10 مباريات مقابل خمسة أهداف سكنت شباك الفراعنة.

وفي سياق آخر، يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره بدولة الإمارات استعدادًا لمواجهة قوية أمام الجزائر وديًا يوم الإثنين المقبل في ختام معسكر أكتوبر.