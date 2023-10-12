نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأولمبي يتقدم بهدفين على الأردن وديًا فى الشوط الأول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ضد نظيره منتخب الأردن بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد ضمن المباريات الذي يستعد من خلالها المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكان منتخب مصر الأولمبي استطاع التسجيل عن طريق حسام عبد المجيد ومحمد شحاتة.
تشكيل مباراة المنتخب الأوليمبي الودية مع الأردن اليوم
حارس المرمي: حمزة علاء
خط الدفاع: عمر فايد واحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى
خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد.
خط الهجوم: محمود صابر ومصطفي سعد ميسي، أسامة فيصل.
ويذكر أن منتخب مصر الأولمبي تأهل للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس بعد الوصول لنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام.