المنتخب الأولمبي يتقدم بهدفين على الأردن وديًا فى الشوط الأول

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مباراة المنتخب الوطني الأولمبي ضد نظيره منتخب الأردن بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد ضمن المباريات الذي يستعد من خلالها المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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محمد يوسف

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