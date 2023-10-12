أحمد جودة - القاهرة - تعديل موعد مباراة غزل المحلة أمام “وي” في دوري المحترفين

أخطرت لجنة المسابقات باتحاد الكـرة مسؤلز نادي غزل المحلة بتعديل موعد مباراة الفريق المحلاوب أمام المصريـة للاتصالات “زي” في الجولة الرابعة من دوري المحترفين على ستاد السلام لتقام الثلاثاء القادم في الساعة السادسـة والنصف مساءًا بدلًا من إقامتها في الرابعـة عصرًا.

استمرار تدريبـات المحلة استعدادًا للجولة الرابعة من دوري المحترفين

ومن ناحية أخرى خاض الفريق الأول مرانه الأساسي عصر اليوم على ستاد غزل المحلة استعدادًا لمواجهـة نادي وي في الجولة الرابعـة من دوري المحترفين على ستاد السلام بالـقاهـرة، وقد شهد المران حماسًا كبيرًا من اللاعبين وجاهزيـة تامة للعائدين من الإصابـة، كما شارك اللاعب عبد الله بيكـا في التدريبات الفرديــة لأول مرة بعد تعافيـه من الإصـابـة التي لحقت به في مباراة كوم حماده الوديـة.





وفي سياق متصل قال اللواء "عمر رياض" -المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن كل إمكـانات الشـركة مسخـرة من أجل عــودة الفريق للدوري الممتـاز، وأضاف رياض أن مجلس الإدارة يعمل على توفيـر كل احتياجات الفريــق وتدعيمه بكل الطـرق الممكنة، وأن الجميـع في شركة الكـرة يعمل على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو العـودة إلى الدوري الممتـاز، وناشد رياض جماهير غزل المحلة إلى مساندة الفريق ودعمه طوال الموسم، وأن الفريق في أشد الحاجة لدعم جمهور المحلة.