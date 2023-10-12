لاعب لديه خيال ولمسة.. أول تعليق من أيمن يونس على فوز مصر أمام زامبيا (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن يونس، لاعب نادي الزمالك السابق ورئيس اللجنة التنفيذية السابقة في القلعة البيضاء، عن أهمية المباراة الودية التي خاضها منتخب مصر أمام نظيره زامبيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

أول تعليق من أيمن يونس على فوز مصر

وتحدث من خلال الاستوديو التحليلي، عبر قنوات "أون تايم سبورت"، قائلًا:" مثل هذه المبارايات تعد سلالم للثقة الكبير من النواحي النفسية لدى اللاعبين، قد يكون المكسب يحمل معاناة لأن فريق زامبيا فريق ممتاز".

وأكمل: "هذه التجربة مفيدة لدى اللاعبين، واخذنا دروس أثناء تلقي هجمات منتخب زامبيا، لا بد من دراستها، وكانت مباراة مليئة بالمكاسب".

وأردف: "منطقة منتصف الملعب هي الدرس الأول لفيتوريا، والتعامل معها بشكل مختلف، خاصة أنه في هذه المواجهة لغى أهم شيء وهي علاقة زيزو وصلاح، في منطقة صناعة الأهداف".

وأشاد بلاعب الزمالك قائلًا:" زيزو لاعب لديه خيال، ولمسة وشخصية مختلفة، إحساسه للكورة ممتاز".

وأتم حديثه:" التحرك والأرتقاء لدى اللاعبين سبب في تسجيل الهدف، تجربة التغيرات في هذه المباراة صنعت مكاسب لفيتوريا، اكتشف جميع اللاعبين من خلالها، ووضعهم تحت الأنظار".