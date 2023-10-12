نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 4 سنوات.. تعرف على عدد أهداف حمدي فتحي مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل حمدي فتحي لاعب منتخب مصر مشاركة مميزة، وذلك بعد إحرازه هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع في شباك المنتخب الزامبي.

ووصل رصيد أهداف اللاعب مع المنتخب المصري إلى هدفين بعد تواجد داخل صفوف الفراعنة منذ 4 سنوات.

حمدي فتحي سجل ثاني أهدافه الدولية في مرمى زامبيا

الهدف الأول لحمدي فتحي استطاع تسجيله في شباك بوتسوانا بالمباراة الودية التي أقيمت على ملعب برج العرب يوم 14 أكتوبر قي 2019.

وعاد من جديد للتسجيل في المباراة الثانية أمام زامبيا اليوم ليصل إلى هدفين في المباراة.

وتأتي أهداف لاعب الوكرة القطري في مباريات ودية بينما حتى الان لم يفتتح التسجيل في المباريات الرسمية مع المنتخب.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

يخوض منتخب مصر مباراته الودية القادمة أمام الجزائر، ويبدء خلال المعسكر الجاري، للإستعداد لهذا اللقاء، عقب تحقيقه الفوز اليوم على نظيره الزامبي بهدف نظيف بأقدام حمدي فتحي.

ويواجه منتخب الفراعنة نظيره الجزائر يوم 16أكتوبر الجاري، ويحتضن اللقاء ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويلتقي منتخب الجزائر بنظيره الرأس الأخضر في مواجهة ودية ثم يلتقي بالفراعنة، وذلك تحت قيادة مدربه جمال بلماضي.