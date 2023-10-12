نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجاة سعيدة لجمهور برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عن اقتراب عودة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي للملاعب وبذلك فإن فرص لحاقه بكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد تتزايد.

مفاجاة سعيدة لجمهور برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

وتعرض ليفاندوفسكي للإصابة في مباراة فريقه أمام مضيفه بورتو البرتغالي، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيغيب عن مباراة أتلتيك بلباو بعد التوقف الدولي وأيضًا مواجهة شاختار بدوري الأبطال.

وبحسب لما ذكرته صحيفة سبورت فإن عملية تعافي المهاجم البولندي تسير بأفضل شكل ممكن، وأفضل من المتوقع بعد الإصابة التي لحقت به.

وأشارت الصحيفة إلى أن روبرت من الممكن أن يكون لائقًا لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو، وحتى إن لم يشارك أساسيًا فسوف يكون على مقاعد البدلاء.

وتمثل عملية تعافي اللاعب خبرًا سارًا للمدرب الإسباني تشافي هيرنانديز الذي سيعول على مهاجمه البولندي بشكل كبير في المواجهة المرتقبة أمام النادي الملكي بالليجا.