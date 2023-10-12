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أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء عمر رياض المدير التنفيذي لشركة غزل المحلة لكرة القدم، أن كل إمكـانات الشـركة مسخـرة من أجل عــودة الفريق الأول لكرة القدم للدوري الممتـاز.

مجلس إدارة غزل المحلة يوعد جماهير النادي بالعودة إلى الدوري الممتاز

وأضاف رياض، أن مجلس الإدارة يعمل على توفيـر كل احتياجات الفريــق وتدعيمه بكل الطـرق الممكنة، وأن الجميـع في شركة الكـرة يعمل على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو العـودة إلى الدوري الممتـاز.

وناشد رياض جماهير غزل المحلة إلى مساندة الفريق ودعمه طوال الموسم، وأن الفريق في أشد الحاجة لدعم جمهور المحلة العظيم الذي يهابه جميع الخصوم.

ويستعد غزل المحلة لمباراة المصرية للاتصالات المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد السلام بالقاهرة في رابع جولات دوري المحترفين.

وتنقل مباراة غزل المحلة والمصرية للاتصالات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.