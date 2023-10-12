نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا مهتم بالتعاقد مع نجم ريال مدريد.. من هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد الألماني توني كروس مع ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

دوارديولا يستهدف ضم توني كروس

وبحسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبرتيفو” الكتالونية، فإنه من الممكن أن تلتقي مسارات كروس ومدربه السابق بيب جوارديولا، مرة أخرى، حيث أن النادي الإنجليزي مهتم بالتعاقد اللاعب الألماني.

وأشار التقرير أن مانشستر سيتي يأمل في التعاقد مع كروس مجانًا بنهاية عقده مع ريال مدريد الموسم المقبل، حيث سيكون النادي الإنجليزي على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب كراتب سنوي.

وتابعت الصحيفة الأسبانية، أن كروس البالغ من العمر 33 عامًا قد فكر كثيرًا في التجديد مع ريال مدريد في الصيف الماضي وسيتعين علينا أن نرى ما سيحدث في العام المقبل، حيث أن ما قاله اللاعب دائمًا هو أنه لا يرى نفسه يُطيل مسيرته كثيرًا وأنه بعد مرحلة ريال مدريد يمكن أن يعتزل، لذا سيكون من الضروري معرفة ما إذا كان السيتي سيجعله يغير رأيه.