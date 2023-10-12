عاجل.. أول تعليق من روي فيتوريا بعد فوز مصر على زامبيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق البرتغالي روي ڤيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، على الفوز أمام زامبيا، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، بالإمارات.

ڤيتوريا يُعلق على مباراة منتخب مصر أمام زامبيا

وقال فيتوريا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا، والفوز بهذه النتيجة كان شئ متوقع".

وتابع المدير الفني لمنتخب الفراعنة: " كنا نطمح لتسجيل أكثر من هدف ولكن المباراة كانت صعب، طالبت اللاعبين بتسريع رتم الأداء بين الشوطين من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف: "نجحنا بهدف بعد ما تعاملنا مع المباراة باختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة، وكان سبب كبير في الفوز".

واختتم: " شاهدنا الشوط الثاني ولا حظنا تحسن في الأداء، وسيحدث تطور أكثر تدريجيا في المرحلة المقبلة".

ونجح منتخب مصر في تحقيق فوز صعب على نظيره زامبيا، بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

