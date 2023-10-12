نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمت المهمة بنجاح.. الإنتاج الحربي يحتفي بفوزه الأول في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى نادي الإنتاج الحربي بفوزه الأول على حساب نادي مصر للتأمين وذلك ضمن افتتاح منافسات دوري القسم الثاني ب.

وكان الإنتاج الحربي قد تفوق على حساب مصر للتأمين بهدفين نظيفين وسط أداء مثير وقوي.

حلم الصعود لدوري الأضواء

ويحلم مصطفى عبده المدير الفني للإنتاج الحربي للعودة من جديد إلى دوري الكبار وذلك بعد تواجد دام لمدة 3 أعوام.

وكانت العجلات الحربية قد هبطت أتذاك بجانب أسوان ووادي دجلة.

كما فشل في الصعود لدوري المحترفين بعد تواجده في منتصف الجدول لينافس في دوري القسم الثاني ب هذا الموسم.